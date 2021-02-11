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Haberler Trabzonspor Trabzon’dan müthiş istatistik

’dan müthiş istatistik

ekibi ’de son 8 maçtır yenilmedi. ile ligde oynadığı 15 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Trabzon’dan müthiş istatistik

11.2.2021

SÜPER Lig'de son 8 maçtır yenilmeyerek başarı grafiğini her geçen hafta üstüne koyarak ilerleyen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile ligde oynadığı 15 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak emin adımlarla zirveye doğru tırmanışını sürdürüyor. Bordo-mavililer Avcı'nın gelişiyle birlikte çok gol atıp az yeme istikrarını da devam ettirdi. Oynadığı 23 maçta attığı 30 gole karşılık ise kalesinde 24 gol gören Karadeniz ekibi, artı 6 averaja sahip. Avcı'nın takımın başında bulunmadığı ilk 8. haftada rakip kalelere 10 gol gönderen Trabzon, kalesinde ise 15 gol görmüştü. Eksi 5 averajla 6 puan ile 17. sırada yer alıyordu.

ABDULLAH AVCI FARK YARATTI
22 Kasım'da bordo-mavili takım ile ilk resmi maçına çıkan tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı, söz konusu sürede takımın başında çıktığı 15 maçta 20 gol atıp, kalesinde ise 9 gol gördü. Söz konusu sürede 36 puan toplayan Karadeniz ekibi 4. sırada yer alarak averajını ise artı 6 yaptı.

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