Trabzon’dan müthiş istatistik

SÜPER Lig'de son 8 maçtır yenilmeyerek başarı grafiğini her geçen hafta üstüne koyarak ilerleyen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile ligde oynadığı 15 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak emin adımlarla zirveye doğru tırmanışını sürdürüyor. Bordo-mavililer Avcı'nın gelişiyle birlikte çok gol atıp az yeme istikrarını da devam ettirdi. Oynadığı 23 maçta attığı 30 gole karşılık ise kalesinde 24 gol gören Karadeniz ekibi, artı 6 averaja sahip. Avcı'nın takımın başında bulunmadığı ilk 8. haftada rakip kalelere 10 gol gönderen Trabzon, kalesinde ise 15 gol görmüştü. Eksi 5 averajla 6 puan ile 17. sırada yer alıyordu.

ABDULLAH AVCI FARK YARATTI

22 Kasım'da bordo-mavili takım ile ilk resmi maçına çıkan tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı, söz konusu sürede takımın başında çıktığı 15 maçta 20 gol atıp, kalesinde ise 9 gol gördü. Söz konusu sürede 36 puan toplayan Karadeniz ekibi 4. sırada yer alarak averajını ise artı 6 yaptı.