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Trabzon zor virajda

Süper Lig’de oynadığı son 8 maçta yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz temsilcisi evinde saat 16.00’da Gaziantep Futbol Kulübü’yle oynayacak.

Trabzon zor virajda

13.2.2021

SÜPER Lig'de üst sıraları hedefleyen ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın dümene geçmesiyle çıkışa geçen Trabzonspor, bugün evinde güçlü rakibi Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Ligde oynadığı son 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, rakibini saat 16.00'da Medical Park Stadı'nda ağırlayacak. beIN Sports HD 1'den canlı olarak verilecek karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Bu arada Trabzonspor yönetimi, ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Yunus Mallı, Berat Ayberk Özdemir ve Anastasios Bakasetas için imza töreni gerçekleştirdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, üç futbolcunun da teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda transfer edildiğini söyledi.

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