Bordo-mavililer G.Antep FK engelini geçti ve müthiş grafiğini sürdürdü. Karadeniz ekibinin tek golünü yine Bakasetas kaydetti Süper Lig'de Abdullah Avcı'nın gelişi ile birlikte çıkışa geçen Trabzonspor dün de G.Antep FK'yı 1-0 mağlup ederek müthiş bir grafiğe imza attı. 12. dakikada hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Maxim'in ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Mirallas vuruşunda kaleci Uğurcan topu ayaklarıyla kornere çıkardı. 25. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından sert şutu kaleci Günay'da kaldı. 40. dakikada Muhammet Demir'in ceza sahası yayı üzerinde çıkardığı topa gelişine vuran Maxim'in sert şutu kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı. 57. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, Vitor Hugo kafayı vurdu ancak kaleci gole izin verdi. 67. dakikada bordo- mavililerin beklediği gol geldi. Nwakaeme'nin pasında, Flavio kafayla topu yakındaki Bakasetas'ın önüne indirdi. Bu futbolcu da yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0 Kalan dakikalarda da gol olmayınca bordomavililer bu mücadeleyi 1-0 kazandı.