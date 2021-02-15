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Trabzon fırtınası

Bordo-mavililer teknik direktör ile adeta şaha kalkarken, averajını da düzeltti ve zirve yarışına ortak olarak dikkatlerini üzerine çekti.

Trabzon fırtınası

15.2.2021

Süper Lig'de Gaziantep'i sahasında 1-0 yenen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile zirveye tırmanışını sürdürürken müthiş istatistiği ile göz kamaştırıyor. Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayabilen Karadeniz ekibi, Avcı'nın görev yaptığı 16 lig maçında 12 galibiyet, 3 beraberlik ve tek yenilgi alarak 39 puan elde etti. Son 6 maçını kazanan son 9 karşılaşmada ise hiç mağlubiyet yüzü görmeyen Karadeniz temsilcisi geçen sezonki galibiyet serisini de yakaladı. Ligin ilk 8 haftasında 10 gol atarak kalesinde 15 gol gören Trabzonspor, teknik direktörü Avcı ile averajını da düzeltti.

9 MAÇTIR YENİLMİYOR
Karadeniz ekibi, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetimindeki 16 maçta 21 gol atarken kalesinde 9 gol görerek artı 12'lik averaj yakaladı. İlk 8 haftada eksi 5 averajı bulunan bordomavililerin averajı böylelikle artı 7'ye yükseldi. Bu arada Trabzonspor'un ara transfer döneminin bitmesine iki gün kala 30 Ocak Cumartesi sabahı Trabzon'a getirdiği Anastasios Bakasetas, 13 günde 4 maçta forma giyerek 288 dakikaya 3 gol sığdırdı. 27 yaşındaki futbolcu son üç haftada 9 puana direkt katkıda bulunarak zirve yarışında Trabzonspor'a önemli bir güç sağladı.

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