Başakşehir mi? Trabzon mu?

Süper Lig'de 26. haftanın maçında Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Süper Lig'de son 6 maçını kazanan bordomavililer, Medipol Başakşehir'i mağlup etmesi halinde galibiyet serisini 7'ye yükselterek son 17 sezonun en iyi serisini yakalayacak. Başakşehir ise alt sıralardan kurtulmak adına bu maça büyük önem veriyor. Cezalı, sakat ve Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncu sayısının fazla olması nedeniyle 11 oyuncusu eksik olan Trabzonspor, buna rağmen ligde sıkıntılı günler geçiren rakibi karşısında maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Trabzonspor'da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür ile Trondsen'in sakatlıkları devam ederken, 7 oyuncu ise Kovid-19 testi pozitif çıktığı için bu karşılaşmada görev alamayacak. Nijeryalı oyuncu Nwakaeme de kırmızı kart cezası nedeniyle takımdaki yerini alamayacak. İstanbul ekibinde de golcü oyuncu Edin Visca, Mahmut Tekdemir, Nacer Chadli, Danijel Aleksic, Tolga Ciğerci, Ömer Ali Şahiner, Junior Caiçara, Bolingoli ve Mete Kaan Demir'in sakatlıkları sürüyor.