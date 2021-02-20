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Trabzon doludizgin

Karadeniz ekibi önemli oyuncularından yoksun gittiği deplasmanında kazanmayı bildi. 7’de 7 yaparak çıkışını sürdürdü.

Trabzon doludizgin

20.2.2021

SÜPER Lig'de son 6 maçını kazanan Trabzonspor önemli oyuncularından yoksun gittiği deplasmanda Başakşehir'i Yusuf'un attığı golle 1-0 yendi. Karadeniz ekibi 7'de 7 yaparak puanını 48'e çıkardı. Geçen sezonun şampiyonu Başakşehir ise 24 puanla kaldı ve düşme hattından çıkamadı. Karşılaşmanın 24. dakikasında Yunus'un altı pas önüne havalandırdığı topa Bakasetas'tan önce Duarte kafayı vurdu ve tehlikeyi uzaklaştırdı. 79. dakikada Yusuf Sarı'nın sert şutunda top filelerle buluşturdu: 0-1. 87. dakikada Berat'ın şutunu çizgi üzerinden Ndayishimiye çıkardı. 90+4'de Yusuf'a sert giren Rafael ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Karşılaşmayı Trabzonspor 1-0 kazandı, çıkışını sürdürdü.

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