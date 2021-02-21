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Trabzon gümbür gümbür geliyor

Karadeniz temsilcisi, ligde 10 maçta 28 puan toplarken, Avrupa’nın en iyi 10 liginde ise 3. sırada kendine yer buldu, dev takımları solladı

Trabzon gümbür gümbür geliyor

21.2.2021

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig'in ardından Avrupa'da da adından söz ettiriyor. Bordo-mavililer, 10 müsabakalık periyotta ligde 28 puanla en fazla puan toplayan takım olurken, Avrupa'nın en iyi 10 liginde ise 3. sırada kendine yer buldu. Karadeniz temsilcisi, Transfermarkt verilerine göre Avrupa'nın en iyi 10 ligi olan İspanya, İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa, Türkiye, Rusya, Portekiz, Belçika ve Ukrayna liglerinde son 10 müsabakada en iyi form tutan Türk takımı olmayı başardı.

İLK SIRADA M.CİTY YER ALDI
Tabloda ilk sıraya İngiltere Premier Lig lideri Manchester City yerleşti. İngiliz ekibi, 10 maçta 10 galibiyet alarak 30 puan elde etti. 28 gol atıp kalesinde 3 gol gören Avrupa devi, 25 averaja sahip. Trabzonspor ile aynı puana sahip Sporting CP ise 28 puanla 2. sırada. Portekiz kulübü, 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, attığı 17 gol atıp, 3 yedi ve 14 averaja sahip oldu. Trabzonspor, 17 maçta 13 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 17. sıradan 12 basamak yükselerek 4. sırada kendine yer buldu.

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