Trabzonspor’un aklı Kanarya’da

Süper Lig'de oynadığı son 10 karşılaşmada 9 galibiyet, 1 beraberlik alarak şampiyonluk yarışı içine giren Trabzonspor, hafta sonu Fenerbahçe'yi yenerek yenilmezlik serisini de 11 maça taşımayı amaçlıyor. Zirve yarışı yolunda kritik bir müsabakaya çıkacak Karadeniz ekibi, maçı kazanması halinde puanını 51'e yükselterek rakibini yakalayacak. Trabzonspor, ligin 8. haftası sonunda rakibi karşısında 11 puan geriye düşmüştü. Karadeniz temsilcisi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla kötü günleri geride bırakarak zirve yarışında kendine yer buldu.



ZİRVE YARIŞINA KATILDI

Spor Toto Süper Lig'in ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle sadece 6 puan toplayabilen Karadeniz ekibi, Avcı'nın görev yaptığı 17 lig maçında 13 galibiyet, 3 beraberlik ve tek mağlubiyet alarak 42 puan elde etti. İlk 8 haftada 17. sırada yer alan Karadeniz ekibi, ligin 26. haftası sonunda 48 puanla 4. sırada bulunarak zirve yarışına katıldı.