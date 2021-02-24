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Trabzon duvar ördü

Bordo-mavililer son 5 maçta sadece 1 gol yedi ve tam 421 dakikadır geçit vermedi.

Trabzon duvar ördü

24.2.2021

SÜPER Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor'un savunmadaki etkili performansı dikkat çekiyor. Bordomavililer, ligin ikinci yarısında oynadığı 5 maçta kalesinde sadece 1 gol gördü. Süper Lig'de kalesinde en son golü ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçın 29. dakikasında gördü. 421 dakikadır kalesini gole kapatan Karadeniz ekibinin, söz konusu müsabakanın ardından oynadığı 4 müsabakada ağları sarsılmadı. Trabzon, sırasıyla Denizlispor'u 1-0, Yeni Malatyaspor'u 2-0, Gaziantep FK'yı ve Başakşehir'i de 1-0'lık skorlarla yenmeyi başardı. Teknik diektörlük koltuğuna oturduğu ilk günden itibaren takım savunmasının önemine vurgu yapan Abdullah Avcı ile birlikte bordo- mavililer, 2004-2005 sezonunda sonra ilk kez 4 maç üst üste gol yemedi. Trabzonspor, bu sezon 10 maçta kalesini gole kapattı.

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