Trabzon duvar ördü

SÜPER Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor'un savunmadaki etkili performansı dikkat çekiyor. Bordomavililer, ligin ikinci yarısında oynadığı 5 maçta kalesinde sadece 1 gol gördü. Süper Lig'de kalesinde en son golü ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçın 29. dakikasında gördü. 421 dakikadır kalesini gole kapatan Karadeniz ekibinin, söz konusu müsabakanın ardından oynadığı 4 müsabakada ağları sarsılmadı. Trabzon, sırasıyla Denizlispor'u 1-0, Yeni Malatyaspor'u 2-0, Gaziantep FK'yı ve Başakşehir'i de 1-0'lık skorlarla yenmeyi başardı. Teknik diektörlük koltuğuna oturduğu ilk günden itibaren takım savunmasının önemine vurgu yapan Abdullah Avcı ile birlikte bordo- mavililer, 2004-2005 sezonunda sonra ilk kez 4 maç üst üste gol yemedi. Trabzonspor, bu sezon 10 maçta kalesini gole kapattı.