Zirvede büyük kapışma

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe ve Trabzonspor, bugün Trabzon'da karşı karşıya gelecek. Medical Park'ın ev sahipliği yapacağı haftanın son karşılaşması, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Sezon başında ve devre arasında kadrosuna yaptığı takviyelerle şampiyonluğun en güçlü adayı olan F.Bahçe ligde son 3 maçının 2'sini kaybederek 51 puanla zirvedeki G.Saray'ın 3 puan gerisine düştü.

İKİ TAKIMIN DA EKSİKLERİ ÇOK FAZLA

Süper Lig'de çıktığı son 7 mücadeleyi kazanan ev sahibi Trabzonspor ise galibiyet serisini Fenerbahçe önünde 8 maça çıkarmayı hedefliyor. Ligde 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan bordo-mavililer, 48 puanla 4. basamakta bulunuyor. Kanarya'da Luiz Gustavo'nun yanı sıra henüz hazır olmayan İrfan Can Kahveci ve uzun süreli sakatlığı bulunan Diego Perotti forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde ise tedavileri süren Abdülkadir Ömür ve Trondsen kadroda olmayacak.



KARADENİZ FIRTINASI

Spor Toto Süper Lig'de 2021 yılına Trabzonspor damga vurdu. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çıkışa geçen bordo-mavililer, 2021 yılında hiç maç kaybetmedi. Karadeniz temsilcisi yeni yılda oynadığı 10 karşılaşmanın 9'unu kazanırken, sadece 1 beraberlik aldı. Trabzonspor, en son 26 Aralık 2020'de konuk ettiği Galatasaray'a 2-0 yenilirken daha sonra 64 günlük süre içerisinde yenilgi yaşamadı. Avcı'nın ekibi ligde son 7 maçın üst üste kazanarak zirve için iddialı konuma geldi.

CANER ERKİN KADRO DIŞI KALDI

Süper Lig'de bugün Trabzonspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de dün Caner Erkin krizi yaşandı. Deneyimli savunma oyuncusu dün sakat olan Sadık, Gustavo ve İrfan Can ile birlikte teknik direktör Erol Bulut tarafından Trabzonspor maçının kadrosuna alınmadı. Son haftalarda oynanan maçlarda oyundan alındıktan sonra teknik heyete tepki gösteren Caner Erkin'in bu tepkiler nedeniyle cezalandırıldığı bildirildi. Caner'in herhangi bir sakatlığının bulunmadığı son antrenmanda da yer aldığı görülmüştü. Tecrübeli sol bek dün Trabzonspor mücadelesinin kadrosunda yer almadığını öğrenince Samandıra'dan ayrılıp kimseyle konuşmadan direkt evine gitti.