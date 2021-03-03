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Trabzonspor çare arıyor

Burnu kırılan Hugo’nun yerine ’e görev verilecek, Kamil’in yerine tek aday Serkan.

Trabzonspor çare arıyor

3.3.2021

TRABZONSPOR, art arda gelen sakatlıklar sonrası sıkıntılı. Fenerbahçe maçında burnu kırılan stoper Vitor Hugo ve sakatlığı süren sağ bek Kamil Ahmet'in yarınki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmadaki iki önemli eksik nedeniyle kadroda çareler arıyor. Avcı, Vitor Hugo'nun yerine savunmanın ortasında görev yapması için Hüseyin Türkmen'e 'hazır ol' emri verdi. Karadeniz ekibinin elinde tek sağ bek Serkan Asan kaldı. Ancak Fenerbahçe maçında yenilen gol öncesi çok kritik bir top kaybı yapan 21 yaşındaki oyuncunun formu da Avcı'yı düşündürüyor.

HUGO'YA MASKE FORMÜLÜ
BURNU kırılan Hugo için ise teknik heyetin farklı bir formül düşündüğü ve oyuncunun maske ile maça çıkmasının söz konusu olduğu kulüpten sızan bilgiler arasında.

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