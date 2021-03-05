STAT: Recep Tayyip Erdoğan
HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen **, Kerem Ersoy **, Mustafa Savranlar **
KASIMPAŞA: Ertuğrul **, Hadergjonaj **, Dusko Tosic ** (90 Yasin Dülger ?), Brecka **, Haddadi **, Bistrovic **, Danny Drinkwater ** (69 Koomson*), Loret Sadiku **, Yusuf Erdoğan ***, Hajradinovic ** (86 Furkan ?), Kevin Varga ** (86 Anıl Koç ?)
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır **, Serkan Asan ** (62 Yunus Mallı *), Edgar Ie **, Vitor Hugo **, Marlon **, Berat Özdemir **, Abdulkadir Parmak **, Anastasios Bakasetas ***, Anthony Nwakaeme ** (89 Yusuf Sarı ?), Caleb Ekuban *** (88 Benik Afobe ?), Jorge Djaniny *** (83 Lewis Baker ?)
GOLLER: Dk. 24 Djaniny, 73 Bakesetas (Trabzonspor), 39 Yusuf Erdoğan (pen.) (Kasımpaşa)
SARI KARTLAR: Florent Hadergjonaj (Kasımpaşa), Djaniny, Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Süper Lig'de geçen hafta evinde F.Bahçe'ye çarpılan Trabzonspor, dün Kasımpaşa deplasmanında kazanarak kendine geldi: 1-2. 24. dakikada Brecka savunmadan çıkmak isterken sol tarafta topu Djaniny'e kaptırdı. Bu oyuncunun ceza sahasına girip sol çaprazdan çektiği şutta top ağlara gitti:. 0-1. 39(da penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Yusuf'un vuruşu filelerle buluştu: 1-1.
ÖNCE DİREĞE SONRA KALEYE
62'de Bakesetas'ın kullandığı kornerde Djaniny indirdi, Nwakaeme'nin vuruşu üst direkten döndü. 73'te Berat'ın ara pasında topla buluşan Djaniny'nin kaleciye çarpıp havalanan vuruşunu Tosic çizgi üzerinden çıkardı. Penaltı noktasında dönen meşin yuvarlağı önünde bulan Bakesetas'ın sol ayak içiyle yaptığı vuruş ağlara gitti: 1-2. Maç Trabzon'un üstünlüğü ile sona erdi.
Fırtına deplasmanda esti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.