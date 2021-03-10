Trabzonspor’un iki yüzü

Bu sezon Süper Lig'de dış sahada başarılı bir görüntü çizen Trabzonspor evinde ise tam anlamışla hayal kırıklığı yarattı. Bordo-mavililer aldığı 7 mağlubiyetin 6'sını iç sahada yaşadı. Son olarak sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Karadeniz temsilcisi evinde oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde ederken attığı 18 gole karşılık kalesinde 19 gol gördü ve 22 puan toplayıp iç sahada dokuzuncu sırada yer aldı. Trabzonspor deplasmanda oynadığı 14 maçta ise 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Attığı 17 gole karşılık kalesinde 10 gol gördü, 29 puan elde ederek dış saha sıralamasında ise F.Bahçe'nin ardından ikinci sırada yer aldı.
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