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Haberler Trabzonspor Trabzonspor’da Ekuban kayıp

’da kayıp

Trabzonspor’da Ekuban kayıp

12.3.2021

Trabzonspor'un Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban, bordo-mavili forma altında sezonun ilk yarısında kariyerinin en iyi dönemini yaşarken, ligin ikinci yarısında ise sessizliğe büründü. Yıldız oyuncu, Erzurumspor maçıyla birlikte eski performansına dönmeyi hedefliyor. Futbol kariyerinde istikrarı Trabzonspor'da yakalayan oyuncu, resmi olarak 93 maçta görev yaptı. 26 yaşındaki futbolcu, söz konusu mücadelelerde 25 gol atıp 17 asist yaparak takımın hücum gücüne önemli bir katkı sağladı. Bu sezonun ilk yarısında forma giydiği 14 maçta 6 gol atan Ekuban, ligin ikinci yarısında adeta sessizliğe bürünerek 8 maçta rakip fileleri havalandıramadı.

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