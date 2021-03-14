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Haberler Trabzonspor Trabzonspor ligde Erzurum’a konuk

ligde Erzurum’a konuk

Trabzonspor ligde Erzurum’a konuk

14.3.2021

Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında bugün deplasmanda Erzurumspor'a konuk olacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Geçen hafta sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, Erzurum deplasmanında kazanarak moral bulmak istiyor. Karadeniz ekibinde, Abdülkadir Ömür, Kamil Ahmet, Trondsen sakatlıkları, Vitor Hugo da kart cezası nedeniyle takımda yer alamayacak. Kas ağrıları olan Berat Özdemir'in durumu maç öncesi belli olacak. Ev sahibi Erzurum'da kart cezalısı Manuel Costa ve Omolo ile sakat Ricardo Gomes oynayamayacak.

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