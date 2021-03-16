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sıkıntılı

Bordo-mavililer, 29 maç sonunda 35 golle son 4 sezonun en az gol attığı dönemi yaşıyor

Trabzonspor sıkıntılı

16.3.2021

Süper Lig'de Erzurumspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Trabzonspor sıkıntılı. Ligde oynadığı 29 maçta 35 gol kaydeden bordo-mavililer, son 4 sezonun en az gol attığı dönemini yaşıyor. En son 2016-2017 sezonunda söz konusu dönemde 34 gol atan Karadeniz ekibi, 2017- 2018 sezonunda 53 gol, 2018-2019 sezonunda 52 gol kaydetmişti. Karadeniz ekibi, geçen sezonun 29. haftasında golcü oyuncusu Alexander Sörloth'un de gol yollarındaki başarısıyla rakip filelere 65 gol göndermişti. Bordo-mavililer, geçen sezonun aynı dönemine göre 30 gol daha az kaydederek bu başarısının uzağında kaldı.

SON 4 MAÇTA 3 GOL

Trabzonspor, son 4 haftada 3 kez rakip fileleri havalandırırken 1 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Teknik direktör Abdullah Avcı, son haftalarda yaşanan gol sorununu çözeceklerini, yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi.

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