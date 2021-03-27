Trabzonspor’da Coulibaly iddiası

GELECEK sezon çalışmalarına başlayan Trabzonspor'un Sega Coulibaly ile ilgilendiği öne sürüldü. Fransız basını, bordo-mavililerin AS Nancy forması giyen Sega Colibaly'yi takip ettiğini vurguladı. Bu sezon Ligue 2'de 22 maça çıkan başarılı stoperin Haziran ayında serbest kalacağı belirtilirken, Trabzonspor'un 24 yaşındaki Mali asıllı Fransız futbolcuyla ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi.

43 MAÇTA 20 GOL ATTI

TRABZONSPOR ayrıca Avusturya 1. Lig ekiplerinden Rapid Wien'de forma giyen 25 yaşıdaki golcü futbolcu Ercan Kara'yı da listesine aldı. 'Gurbetçi Zlatan' lakabıyla ismi anılan Ercan Kara, ülkesinin basınında da gündem oldu. Golcü futbolcu Ocak 2020'de Rapid'e geldi ve 43 maçta 20 gol 9 asist yaptı. Bu sezon da 33 maçta 17 gol 8 asist üretti.