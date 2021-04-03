Trabzonspor Yiğido önünde

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında bugün deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak zorlu karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Müsabaka beIN Sports HD 1'den yayınlanacak. Son oynadığı karşılaşmada Ankaragücü'nü mağlup eden Karadeniz ekibi, bugünkü maçı kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Bordo-mavili ekipte, Berat, Abdülkadir Ömür ile Trondsen'in tedavileri devam ediyor. Kamil ile Afobe'nin de sakatlıkları devam ediyor.

EKSİKLERİ ÇOK

Abdullah Avcı sarı kart cezalısı Djaniny'in yerine de hücum hattında Yusuf Sarı'ya şans verecek. Trabzon'un sahaya Uğurcan, Hüseyin, Edgar, Hugo, Marlon, Abdulkadir, Yusuf, Yunus, Bakasetas, Nwakaeme ve Ekuban 11'iyle çıkması bekleniyor.