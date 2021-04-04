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Haberler Trabzonspor Trabzon takıldı

Trabzon takıldı

Son maçta ’nü yenen Karadeniz temsilcisi, bu kez ile berabere kaldı

Trabzon takıldı

4.4.2021

Süper Lig'de zirve hesapları yapan Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Son maçta Ankaragücü'nü dize getiren Karadeniz ekibi, Yiğido karşısında çok önemli 2 puan kaybetti. 17'de Nwakaeme'nin sert şutunda, top kaleci Ali Şaşal'dan döndü. 45'te Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci topu güçlükle kornere çeldi. 51'de Hakan Arslan'ın sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

EKUBAN ÇOK GOL KAÇIRDI
58'de Trabzonspor'lu Ekuban'ın kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından az farkla auta çıktı. 90+3'te Ekuban'ın ceza alanı dışından sert şutunda, top kale direğinin üzerinden dışarıya gitti. Karşılaşma 0-0 bitti.

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