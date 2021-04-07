Trabzon yine kayıp

SÜPER Lig'de hafta içi mesaisinde Trabzonspor, sahasında Kayserispor ile yenişemedi: 1-1. 6. dakikada Henrique sağ taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Yerden pasında ise kale sahası içinde bulunan Muğdat Çelik'in ayağının dışıyla dokunuşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlarla buluştu: 0-1. 13'te Zoran Kvrzıc'in sağ taraftan ortasında İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 26'da Flavio'nun ortasında Bakasetas'ın kafa vuruşunda kaleci Doğan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti. 29'da Nwakaeme'nin ceza sahası içine gönderdiği topu göğüsünde yumuşatarak önüne alan Bakasetas'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Doğan'ın solundan ağlarla buluştu: 1-1. 65'te Bakasetas'ın direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta Doğan topu çeldi. Seken topu Flavio tamamlamak istedi. Ama Doğan bu vuruşta da gole izin vermedi. 80'de Djaniny ile verkaç yapıp ceza sahasına sokulan Ekuban'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta top direkten döndü. 87'de kazanılan serbest vuruşta Baker direkt kaleye vurdu, top üst direkte patladı. Maç 1-1 sona erdi.