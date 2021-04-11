Trabzon tekliyor

SÜPER Lig'de oynadığı son iki maçtan beraberlikle ayrılan Trabzonspor, deplasmanda Ç.Rizespor ile de 0-0 berabere kaldı. 12'de Boldrin'in 30 metreden yaptığı vuruşta, top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı. 31'de Bakasetas'ın şutunda Tarık, yaptığı kurtarışla mutlak bir golü önledi. 38'de Boldrin'in ön direğe ortasında, Samudio'nun kafa vuruşunda, kaleye paralel giden top az farkla yandan auta çıktı. 58'de Djaniny'in kafa vuruşunda, yerden seken topu direk dibinde kaleci Tarık kornere çeldi. 86'da Trabzonspor'da Hugo, Michalak'a sert girdi, kırmızı kart gördü. 90+1'de yaklaşık 30 metreden Dokovic'in sert şutunda, üst direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü. Karşılaşma 0-0 tamamlandı.