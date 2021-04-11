  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Trabzonspor Trabzon tekliyor

Trabzon tekliyor

Son iki maçtan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, Ç.Rizespor ile de berabere kaldı. Konuk ekipte Hugo 86’da kırmızı kart gördü

Trabzon tekliyor

11.4.2021

SÜPER Lig'de oynadığı son iki maçtan beraberlikle ayrılan Trabzonspor, deplasmanda Ç.Rizespor ile de 0-0 berabere kaldı. 12'de Boldrin'in 30 metreden yaptığı vuruşta, top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı. 31'de Bakasetas'ın şutunda Tarık, yaptığı kurtarışla mutlak bir golü önledi. 38'de Boldrin'in ön direğe ortasında, Samudio'nun kafa vuruşunda, kaleye paralel giden top az farkla yandan auta çıktı. 58'de Djaniny'in kafa vuruşunda, yerden seken topu direk dibinde kaleci Tarık kornere çeldi. 86'da Trabzonspor'da Hugo, Michalak'a sert girdi, kırmızı kart gördü. 90+1'de yaklaşık 30 metreden Dokovic'in sert şutunda, üst direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü. Karşılaşma 0-0 tamamlandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzon tekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.