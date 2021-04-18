Trabzonspor 1 puana abone

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Trabzonspor ligde galibiyet özlemini 4 maça çıkardı. 22'de Djaniny orta sahadan aldığı topla rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girip sol çaprazdan vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

BOUPENDZA SKORU BELİRLEDİ

90+2'de Boupendza ceza sahası içerisinde yerde kaldı ve hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi. 90+4'te Diouf penaltıyı kullanırken, Uğurcan ayağıyla son anda topu çıkarmayı başardı ancak yapılan VAR incelemesi sonrası Kamil Ahmet'in vuruştan önce ceza sahasına girdiği gerekçesiyle penaltı tekrarlandı. 90+6'da Boupendza topun başına geçti ve skoru belirleyen golü attı: 1-1.