Trabzon’un yüzü güldü

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Ali Şansalan **, Serkan Ok **, Mehmet Cem Hanoğlu **

TRABZONSPOR: Uğurcan *** - Serkan **, Edgar ** (46 Hosseini **), Hugo ***, Marlon ***, Berat Özdemir **, Baker **, Yusuf Sarı ** (61 Flavio **), Ekuban ***, Nwakaeme *** (90+2 Safa Kınalı ?), Djaniny *** (89 Abdülkadir Ömür ?)

KARAGÜMRÜK: Viviano * - Hedenstad **, Fatih Kuruçuk *, Zukanovic * (46 Campi *), Jimmy Durmaz * (29 Ndao *), Efe Tatlı *, Biglia * (64 Bertolacci *), Serhat *, Aksel * (72 Lens *), Salibur **, Mevlüt Erdinç * (63 Borini *)

GOLLER: Dk. 15 (P) ve 65 Djaniny

SARI KARTLAR: Marlon (Trabzonspor), Campi, Fatih Kuruçuk, Borini (Fatih Karagümrük)

SÜPER Lig'de oynadığı son 5 maçı kazanamayan Trabzonspor, bu kez evinde ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerek galibiyet hasretine son verdi. 12'de Berat'ın şutunda Nwakaeme'nin kafa ile dokunduğu topa savunmada Fatih Kuruçuk, elle müdahale etti. Video Yardımcı Hakem uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi. 15'te Djaniny, kullandığı penaltı atışını gole çevirdi: 1-0. 65'te Serhat'ın hatalı geri pasında topla buluşan Djaniny, kaleci Viviano'dan sıyrılarak topu filelere gönderdi: 2-0. Karşılaşmayı Djaniny'in attığı gollerle 2-0 Trabzonspor kazandı.