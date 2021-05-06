Trabzonspor’a El-Ahly freni

Trabzonspor'un transfer listesinde olduğu iddia edilen Mohamed Sherif için El-Ahly, 5 milyon dolar (41.6 milyon TL) istiyor. Mısır Milli Takımı ve El- Ahly'nin eski yıldızı Magdy Abdel Ghani, Trabzonspor'un teklifini doğrulurken, Türkiye'den birkaç takımın Mısırlı oyuncuya ilgisi olduğunu açıkladı. Ghani, "Transfer dönemi boyunca daha çok Sherif hakkında konuşacağız. Hem Trabzonspor hem de Konyaspor'un, Sherif'i önce kiralama sonra da kesin satın alma şartıyla teklif yaptığını artık hepimizi biliyoruz" dedi. Sherif, bu sezon Mısır ekibinde 12 gol, 4 asistle oynuyor. Bordo-mavililer, yüksek bonservis fiyatı nedeniyle geri adım atmak zorunda kaldı.

EFECAN KARACA GEMİLERİ YAKTI

Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Alanyaspor'un deneyimli sağ kanat oyuncusu Efecan Karaca'nın bordo-mavili takıma gelmek için gemileri yaktığı belirlendi. Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun kulübüyle sözleşmesi devam ettiği için yönetimle ayrılma konusunda görüşme yaparak, "Bırakın Trabzonspor'a gideyim. Gerekirse alacaklarımı bırakırım" dediği kaydedildi. Efecan, bu sezon 30 maçta 4 asist yapmıştı.