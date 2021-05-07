Trabzonspor gaza bastı

Spor Toto Süper Lig'de Abdullah Avcı ile iyi bir çıkış yakalayan Trabzonspor'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Bordo-mavili ekip, gündemine 3 yıldız ismi aldı. Karadeniz temsilcisi bonservisi Atalanta'da olan ancak Parma'da kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki golcü Connelius, yine Parma'dan Gervinho ve Çin takımı Tianjin Jinmen Tiger'dan ayrılmasının ardından bonservisi elinde olan Tiquinho Soares ile görüşmelere başladı. Teknik heyetin mutlaka alınmasını istediği Brezilyalı yıldız futbolcu Soares, imza parası ve ekstra primlerin netleşmesinin ardından Fırtına'nın yeni transferi olacak.