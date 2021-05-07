  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Trabzonspor Trabzonspor gaza bastı

Trabzonspor gaza bastı

Trabzonspor gaza bastı

7.5.2021

Spor Toto Süper Lig'de Abdullah Avcı ile iyi bir çıkış yakalayan Trabzonspor'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Bordo-mavili ekip, gündemine 3 yıldız ismi aldı. Karadeniz temsilcisi bonservisi Atalanta'da olan ancak Parma'da kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki golcü Connelius, yine Parma'dan Gervinho ve Çin takımı Tianjin Jinmen Tiger'dan ayrılmasının ardından bonservisi elinde olan Tiquinho Soares ile görüşmelere başladı. Teknik heyetin mutlaka alınmasını istediği Brezilyalı yıldız futbolcu Soares, imza parası ve ekstra primlerin netleşmesinin ardından Fırtına'nın yeni transferi olacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor gaza bastı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.