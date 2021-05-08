Trabzonspor’un konuğu Antalya

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 40. haftasında bugün sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Medical Park Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Maç beIN Sports HD 4'ten canlı yayınlanacak. Ligde 64 puanla 4. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini yenerek konumunu iyice sağlamlaştırmak istiyor. Karadeniz ekibinde kart cezalısı Berat Özdemir ile sakatlığı bulunan Vitor Hugo, takımda yer alamayacak.

ANTALYASPOR'DA 3 OYUNCU YOK

Antalyaspor'da ise sakatlıkları bulunan Bahadır Öztürk, Serdar Gürler ve Drole forma giyemeyecek. Sakatlığı geçen Doğukan Sinik'in takımdaki yerini alması bekleniyor. Öte yandan iki takım bundan önce 69 kez birbirlerine rakip oldu. Bu maçlarda kırmızı-beyazlılar 13 galibiyet, 16 beraberlik ve 40 yenilgi aldı. Süper Lig'deki 49 maçta ise Antalyaspor, 8 galibiyet, 12 beraberlik ve 29 yenilgi elde etti. Ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlanmıştı.