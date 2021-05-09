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Horoz, Hatay’a teslim

Lige geçen hafta veda eden , Rodallega’nın penaltı kaçırdığı maçta ’a 68’de Boupendza’nın golüyle yenilip puansız döndü

Horoz, Hatay’a teslim

9.5.2021

SÜPER Lig'e geçen hafta veda eden Yukatel Denizlispor, deplasmanda Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu. 5. dakikada Popov, ceza sahası içerisine yaptığı ortada arka direkte boş pozisyonda bulunan Boupendza'nın sert şutu az farkla auta gitti. 18'de Popov'un sağdan ortasına iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşu az farkla auta gitti. 20'de Diouf, pasını Boupendza'ya aktardı. Boupendza'nın şutu direkten döndü. 32'de Sacko ceza sahasına girdi, Mesut'un faulü ile yerde kaldı hakem penaltı noktasını gösterdi. 33'de Rodallega'nın vuruşunu kaleci Munir kurtardı. 67'de Boupendza'nın arapasında ceza sahası içinde topla buluşan Diouf'un şutunda kaleci başarılıydı. 68'de Popov'un sağdan ortasına iyi yükselen Boupendza mücadelenin skoru belirledi: 1-0.
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