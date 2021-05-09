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Haberler Trabzonspor Trabzon’dan Antalya zaferi

’dan Antalya zaferi

Trabzon’dan Antalya zaferi

9.5.2021

Trabzonspor, Antalyaspor'u 2-1 yenip 4. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. 13. dakikada Abdulkadir Ömür'ün sol kanattan ortasında ceza sahası çizgisi üzerinde topu önünde yumuşatan Ekuban'ın pasında meşin yuvarlakla buluşan Nwakaeme'nin düzgün vuruşu ağlarla buluştu: 1-0. 27'de yine Nwakaeme'nin vuruşunda kaleci Boffin gole izin vermedi. 31'de Bakasetas'ın serbest atışında Ekuban'ın kafa vuruşunu kaleci Boffin son anda kornere çeldi. 32'de Djaniny'nin vuruşu kaleci Boffin'den döndü, devre 1-0 sona erdi. 49'da ceza yayı önünde Abdulkadir Ömür plaseledi: 2-0. 66'da Bünyamin ortaladı Amilton kafayı çaktı: 2-1. 74'te Sam'in ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği sert şut az farkla yandan dışarıya çıktı. 85'te Nwakaeme'nin ceza sahası sol çaprazından kaleye gönderdiği top az farkla yandan auta gitti, maç 2-1 bitti.
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