Trabzonspor bombalıyor

Başkan Ağaoğlu, Peres ve Gervinho’nun imza için geleceği müjdesini verdi

TRABZONSPOR Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, prensip anlaşmasına vardıkları Bruno Peres ve Gervinho'nun seyahat durumlarına göre 8-10 gün içerisinde imzaya geleceğini açıkladı, camiaya müjdeli haberi verdi. Roma'dan 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Peres, Seri A'da bu sezon 30 maçta 1 gol attı.

Parma'dan 33 yaşındaki Fildişi Sahilli yıldız isim Gervinho ise, 25 maçta 5 gol kaydetti. Peres'in 2024 yılına kadar sözleşme imzalayacağı yıllık 1.8 milyon Euro, Gervinho'nun ise 2023 yılına kadar sözleşme imzalayacağı ve yıllık 2 milyon Euro kazanacağı öğrenildi.



HEDEF KEÇİÖRENGÜCÜLÜ BARIŞ

Trabzonspor, TFF 1. Lig'de Keçiörengücü formasıyla bu sezon 33 maça çıkıp 8 gol ve 5 asist yapan sol kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz için harekete geçti.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da transfer gündeminde bulunan 20 yaşındaki oyuncu için bordo-mavililerin Keçiörengücü'ne transfer teklifi yaptığı belirlendi. Kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Barış için Trabzonspor'un 5 milyon TL ödemeyi göze aldığı ifade ediliyor.