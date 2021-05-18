Trabzonspor son 10 yılın en iyisi

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de 71 puan toplayarak son 10 sezonun en çok puanına ulaştı. Bordo-mavililer söz konusu sezonda Süper Kupa'yı ikinci kez müzesine getirirken, bir yıl men cezasının ardından Avrupa Kupaları'na katılma hakkı elde etti. Karadeniz ekibi, 21 takımın mücadele ettiği sezonda oynadığı 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik 7 mağlubiyet aldı. Bordo- mavililer ligi 9. kez, 4. sırada tamamladı.

Attığı 50 gole karşılık kalesinde ise 37 gol gördü. Trabzonspor, bu sezon ilk kez düzenlenmeye başlayacak olan UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılacak.