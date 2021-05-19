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Haberler Trabzonspor Trabzonspor çok hareketli

Trabzonspor çok hareketli

Trabzonspor çok hareketli

19.5.2021

Süper Lig'de yeni sezonda iddialı bir kadro oluşturmak isteyen ve Parma'dan Gervinho ile Roma'dan Peres'i sözleşme imzalamak için Trabzon'a getirmeye hazırlanan Trabzonspor, listesindeki diğer isimleri de sezon öncesi kampına yetiştirmeyi hedefliyor. 5-6 takviye daha yapmayı planlayan Karadeniz ekibi, Parma'dan forvet hattına Andreas Cornelius, Real Betis'ten her iki kanatta da görev yapabilen Cristian Tello, Alanyaspor'dan stoper Steven Caulker ve Nimes'ten sol bek Birger Meling için temaslarını sürdürüyor.
Trabzonspor'da transferde Avrupa'nın radarında olan kaleci Uğurcan, İtalya'dan teklifler alan Ekuban'ın yanı sıra Flavio ile Djaniny'e de gelecek tekliflerin değerlendirilebileceği öğrenildi.

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