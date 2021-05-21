Trabzonspor acele etmiyor

TRANSFERDE Avrupa kulüplerinin yakın takibinde olan Trabzonspor'un 1 numarası Uğurcan Çakır için yönetim, gelecek en iyi teklife göre hareket edecek. Beklenilen seviyede teklifler gelmezse, Uğurcan gelecek sezon da bordo-mavili takımın kalesini koruyacak. 16 milyon Euro'luk piyasa değeri ile şu anda Süper Lig'in en değerli oyuncusu konumunda yer alan Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın talipleri her geçen gün artıyor. Yönetim, başarılı eldiven için taban fiyatı 20 milyon Euro olarak belirledi. Bordo-mavililerin, ayrıca Uğurcan'ın sonraki satışından da yüzde 25'lik bir pay beklentisinde olduğu gelen haberler arasında.