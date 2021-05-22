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Haberler Trabzonspor Trabzonspor’a gol kralı geliyor

’a gol kralı geliyor

Trabzonspor’a gol kralı geliyor

22.5.2021

GOLCÜ arayışlarını da sürdüren Trabzonspor için Yunanistan'dan transfer iddiası geldi. Sportime'ın haberine göre Trabzonspor, Eredivise ekiplerinden Venlo'da forma giyen Georgios Giakoumakis'i kadrosuna katmak istiyor. İddiaya göre Venlo oyuncu için 5 milyon euro bonservis istiyor. Eredivisie'de bu sezon 30 karşılaşmada 26 gol kaydeden Georgios Giakoumakis ligin gol kralı oldu. Gol krallığı yarışında Yunan futbolcuya en yakın isim 19 gollü Steven Berghuis oldu. Ligde küme düşen Venlo bu sezon toplam 43 gol kaydederken bu gollerin yüzde 50'sinden fazlasında Georgios Giakoumakis'in imzası var.
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