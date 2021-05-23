Trabzonspor’a Yunan golcü

SÜPER Lig'de sezonu 4. sırada tamamlayan ve gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Trabzonspor'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen ve bu doğrultuda Bruno Peres ve Gervinho gibi isimlerle prensip anlaşmasına varan bordo-mavililer için bir sürpriz iddia da Yunanistan'dan geldi. Yunan gazeteci Giannis Chorianopoulos, Trabzonspor'un Hollanda Ligi ekiplerinden Venlo'da forma giyen Giorgos Giakoumakis'le ilgilendiğini duyurdu. Venlo, golcü için 5 milyon Euro bonservis bedeli istedi.

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