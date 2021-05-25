  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Trabzonspor Ekuban için İtalya markajı

Ekuban için markajı

Ekuban için İtalya markajı

25.5.2021

Süper Lig'de bu sezon Trabzonspor'da en iyi dönemini yaşayan Calep Ekuban için İtalya kulüpleri ısrarını sürdürüyor. Bordo-mavililer ise yıldız oyuncuya gelen teklifleri değerlendirmeye alırken, önümüzdeki günlerde bu transferle ilgili sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Karadeniz ekibi, 2018-2019 sezonunda İngiltere'nin Leeds United takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Caleb Ansah Ekuban'ın, satın alma hakkını da geçtiğimiz sezon 1 milyon Euro karşılığında kullanmıştı. Oyuncunun bugünkü piyasa değeri ise 6 kat çıkarak 7 milyon Euro'yu aşmış durumda. Fiorentina ve Sampdoria gibi İtalya'nın köklü kulüpleri oyuncu için ısrarını sürdürürken, Karadeniz ekibi ise bu rakamı 10 milyon Euro bandına çekerek pazarlıkları buradan başlatmayı planlıyor. Bordo-mavili kulüple geçirdiği sezonlarda forma giydiği 103 resmi maçta 29 gol atıp 18 asist yapan oyuncu maç başı 2.01 ortalama ile oynadı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ekuban için İtalya markajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.