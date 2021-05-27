Trabzonspor’un değeri iyice arttı

TRABZONSPOR'UN kadro değerinde 46 milyon liralık artış yaşandı. Transfermarkt'taki son güncellemeye göre, bordo-mavililerde 8 oyuncunun piyasa değerinde 6 milyon Euro'luk artış oldu. Kaleci Uğurcan, değerini 16 milyon Euro'dan 19 milyon Euro'ya çıkardı.

DİĞER