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Haberler Trabzonspor Trabzonspor’un değeri iyice arttı

’un değeri iyice arttı

Trabzonspor’un değeri iyice arttı

27.5.2021

TRABZONSPOR'UN kadro değerinde 46 milyon liralık artış yaşandı. Transfermarkt'taki son güncellemeye göre, bordo-mavililerde 8 oyuncunun piyasa değerinde 6 milyon Euro'luk artış oldu. Kaleci Uğurcan, değerini 16 milyon Euro'dan 19 milyon Euro'ya çıkardı.
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