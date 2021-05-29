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Haberler Trabzonspor Trabzonspor’da Hamsik çılgınlıgı

Trabzonspor’da Hamsik çılgınlıgı

Trabzonspor’da Hamsik çılgınlıgı

29.5.2021

Trabzonspor'un, yıllarca İtalya Seri A ekiplerinden Napoli formasını giydikten sonra Çin ve daha sonra İsveç liginin yolunu tutan Marek Hamsik ile ilgilendiği öğrenildi. 33 yaşındaki Slovak orta saha oyucusu için bordo-mavili taraftarlar sosyal medyadan 'Come to Trabzonspor' yorumunu yazarak deneyimli orta sahayı Trabzonspor'a davet etti. Hücum hattına 34 yaşındaki Gervinho ve savunmaya da 31 yaşındaki deneyimli sağ bek Bruno Peres'i transfer eden Karadeniz ekibi, bu transferi de bitirmek istiyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki hafta başlayacağı açıklandı.

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