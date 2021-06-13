ALMAN ekibi Leipzig'in Trabzonsporlu taraftarların takımda yeniden görmek istediği Sörloth'u, yeni sezon planlamasında düşünmediği ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından bordo-mavili yönetimin oyuncuyla görüşme yapacağı ve Norveçli golcüyü geri dönme konusunda ikna edeceği öğrenildi.
Trabzonspor’da Sörloth heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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