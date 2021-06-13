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Haberler Trabzonspor Trabzonspor’da Sörloth heyecanı

’da heyecanı

Trabzonspor’da Sörloth heyecanı

13.6.2021

ALMAN ekibi Leipzig'in Trabzonsporlu taraftarların takımda yeniden görmek istediği Sörloth'u, yeni sezon planlamasında düşünmediği ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından bordo-mavili yönetimin oyuncuyla görüşme yapacağı ve Norveçli golcüyü geri dönme konusunda ikna edeceği öğrenildi.
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