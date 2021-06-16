Ağaoğlu’na cevap geldi

F.BAHÇE Kulübü, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun genel kurulda yaptığı açıklamalara cevap verdi. Ağaoğlu'nun, 2010-11 sezonuna yönelik sözleri ilgili sarı-lacivertliler özetle "Sanıkların aldığı binlerce yıllık cezaların, ülkemiz medyasının yanı sıra dünyanın önde gelen medya kuruluşlarında da geniş yer alması ve kulübümüzün haklılığının tescil edilmesi herkesin malumudur. Sayın Ahmet Ağaoğlu'nu, konumu gereği sahip olduğu etki alanıyla birlikte gelen toplumsal sorumluluğa uygun bir şekilde davranmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.