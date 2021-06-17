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Haberler Trabzonspor Trabzonspor’dan Gökdeniz atağı

’dan Gökdeniz atağı

Trabzonspor’dan Gökdeniz atağı

17.6.2021

TRABZONSPOR, Antalyaspor'dan Gökdeniz Bayrakdar'ı istedi. Akdeniz ekibinin yönetimi ise 3.5 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Pazarlıkların sürdüğü belirtildi. Bu arada bordo-mavililer orta oyuncusu Ahmet Canbaz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
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