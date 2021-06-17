Trabzonspor’dan Gökdeniz atağı

TRABZONSPOR, Antalyaspor'dan Gökdeniz Bayrakdar'ı istedi. Akdeniz ekibinin yönetimi ise 3.5 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Pazarlıkların sürdüğü belirtildi. Bu arada bordo-mavililer orta oyuncusu Ahmet Canbaz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

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