Trabzonspor’da Koita tamam

TRABZONSPOR Kulübü, Fransız futbolcu Bangaly Fode Koita ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2021-2022 futbol sezonu için 1 milyon 100 bin avro garanti ücret, 2022-2023 futbol sezonu için 1 milyon 150 bin avro garanti ücret, 2023-2024 futbol sezonu için 1 milyon 200 bin avro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 333 bin avro imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin yüzde 7'si ödenecektir."