Trabzonspor’un Bruma hamlesi

TRABZONSPOR, kanat transferinde rotasını Bruma'ya çevirdi. Bordo-mavililer daha önce Galatasaray forması giyen Bruma için PSV ile temas kurdu. Bonservisi Hollanda ekibi PSV'de olan ve sezonu Olympiakos'ta kiralık olarak geçiren Bruma'yı Yunan ekip kadrosunda tutmak istese de PSV ile bonservis bedeli konusunda anlaşamadı. Bunun üzerine devreye giren Karadeniz temsilcisi, Hollanda ekibi ile masaya oturdu. PSV, 26 yaşındaki kanat oyuncusu için 6 milyon Euro isterken iki takım arasındaki pazarlıklar devam ediyor.