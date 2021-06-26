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Haberler Trabzonspor Trabzon’da liste kabarık

Trabzon’da liste kabarık

Trabzon’da liste kabarık

26.6.2021

YENİ sezonda hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşmak isteyen Trabzonspor'un listesi günden güne genişliyor. FK Radnik Surdilaca'nın forveti Milan Makaric ve eski yıldızı Sörloth ile ilgili temaslarını sürdüren bordomavililer yerli transferinde de çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Devre arasında kulübün kapısından dönen Alanyasporlu Efecan Karaca için de ısrarcı olan Karadeniz temsilcisi Emrah Başsan ile de ilgileniyor. Dikkatleri üzerine çeken başarılı kanat oyuncusunun birçok talibi bulunuyor. Umut Meraş konusunda da görüşmelerini devam ettiren Trabzonspor bu konuda Le Havre kulübünü ikna yolları arıyor. Daha önce Bordo-mavili yönetimden 3 milyon Euro bonservis talep eden oyuncunun kulübü Avrupa Şampiyonası sonrası fiyat indirimine gittiği iddia edildi.

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