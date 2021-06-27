Trabzonspor, Djaniny ile yol ayrımında

TRABZONSPOR forması giyen Djaniny Semedo'ya Arap kulüplerinin ilgisi devam ediyor. Yeşil Burun Adalı forvete bu kez Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Sharjah FC talip oldu. 30 yaşındaki forvetin menajeri Pedro Cordeiro de bu gelişmeyi doğruladı ve 'Düşünüyoruz' dedi.

DİĞER