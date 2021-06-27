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Haberler Trabzonspor Trabzonspor, Djaniny ile yol ayrımında

, Djaniny ile yol ayrımında

Trabzonspor, Djaniny ile yol ayrımında

27.6.2021

TRABZONSPOR forması giyen Djaniny Semedo'ya Arap kulüplerinin ilgisi devam ediyor. Yeşil Burun Adalı forvete bu kez Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Sharjah FC talip oldu. 30 yaşındaki forvetin menajeri Pedro Cordeiro de bu gelişmeyi doğruladı ve 'Düşünüyoruz' dedi.
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