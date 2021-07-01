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Haberler Trabzonspor Trabzonspor’da Ağaoğlu’ndan itiraf

Trabzonspor’da Ağaoğlu’ndan itiraf

Trabzonspor’da Ağaoğlu’ndan itiraf

1.7.2021

TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp olağan mali genel kurulunda açıklamalar yaptı. Uğurcan Çakır hakkında kendisine gelen eleştirileri yanıtlayan Ahmet Ağaoğlu, oyuncunun değerini bulduğunda satacağını söylerken Abdülkadir Ömür için de itirafta bulundu. Geçen sezon başında Abdülkadir Ömür için Manchester City'nin 23 milyon Euro teklif ettiğini açıklayan Ağaoğlu, "Satmadım, büyük hataydı, itiraf ediyorum. 1 kere yaparım ben o hatayı" dedi. Trabzonspor'un net borcunun 1 milyar 192 milyon 419 bin TL olduğunu açıklanırken Olağan Mali Genel Kurulu'nda Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Yönetim Kurulu Mali ve İdari açıdan ibra edildi.

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