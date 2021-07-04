Trabzonspor’da hedef Fernandez

DIŞ transferde şimdiye kadar Gervinho, Bruno Peres ve Hamsik gibi isimlere imza attırarak dikkat çeken Trabzonspor transferde hız kesmiyor. İspanya basını, Karadeniz ekibinin son hamlesinin Valladolid forması giyen 1.90'lık stoper Joaquin Fernandes olduğunu iddia etti. Haberde bordo-mavili ekibin İspanyol ekibine bu transfer karşılığında 7 milyon Euro'luk yüksek bir teklif ilettiği de öğrenildi. Fernandes'in transferinin gerçekleşmesi halinde yönetimin, mevcut kadroda yer alan Edgar le ve Vitor Hugo'dan birini elinden çıkarabileceği de konuşuluyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da 25 yaşındaki İspanyol stoper Fernandes'in alınması yönünde rapor verdiği öğrenilirken, futbolcuyla Valencia da ciddi olarak ilgileniyor.

ALMERİA'DA YETİŞTİ

Adı Trabzonspor ile anılan Joaquin Fernandes, İspanya'da Almeria kulübünde futbola başladı. 2015-2016 sezonunda A Takıma giren 25 yaşındaki stoper, Almeria'da 4 sezon forma giydikten sonra 2018-2019 sezonunun devre arasında Valladolid'e transfer olmuştu. İspanyol savunmacı La Liga'da 58 maça çıkarken fileleri ise 4 kez sarsma başarısı gösterdi

FIRTINA'DAN GOLCÜ ATAĞI

YENİ sezon için şampiyon olabilecek bir kadro oluşturmaya çalışan Trabzonspor, Avrupa Şampiyonası'nda Ukrayna milli takımıyla ile parlayan genç forvet Artem Dovbyk ile ilgilendiği iddia edildi. Ukrayna basınında yer alan haberlerde 21 yaşındaki oyuncuyla Türkiye'den Trabzonspor ve Beşiktaş'ın yanı sıra Fransa'dan Marsilya ile Belçika kulüplerinin ilgilendiği belirtildi. Geçen sezon Dinipro formasıyla 27 karşılaşmada 10 gol 1 asistlik performans ortaya koyan genç oyuncu, EURO 2020'de 120+1. dakikada İsveç'i eleyen golü atmıştı. Dovbyk, 2018 yılında çapraz bağlarından sakatlanmış ve bir buçuk yıl futboldan uzak kalmıştı.