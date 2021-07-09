Trabzon’un maç programı belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da bulunan Riva TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştiren Trabzonspor, hazırlık maç programı belli oldu. Bordo-mavililer, 14 Temmuz ile 26 Temmuz tarihleri arasında 4 hazırlık maçına çıkacağını duyurdu. Buna göre Karadeniz ekibi, 14 Temmuz'da Ümraniyespo, 22 Temmuz'da Bandırma, 24 Temmuz'da Başakşehir, 26 Temmuz'da da Kasımpaşa ile öze maçlarda karşılaşacak.

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