Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da bulunan Riva TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştiren Trabzonspor, hazırlık maç programı belli oldu. Bordo-mavililer, 14 Temmuz ile 26 Temmuz tarihleri arasında 4 hazırlık maçına çıkacağını duyurdu. Buna göre Karadeniz ekibi, 14 Temmuz'da Ümraniyespo, 22 Temmuz'da Bandırma, 24 Temmuz'da Başakşehir, 26 Temmuz'da da Kasımpaşa ile öze maçlarda karşılaşacak.
Trabzon’un maç programı belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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