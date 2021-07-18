Trabzonspor’da sol beke yeni aday var

MAREK Hamsik, Gervinho, Koita ve Bruno Peres'i kadrosuna takviye eden Trabzonspor'da sol bek transferi için girişimler devam ediyor. Karadeniz ekibinin ilgilendiği sol beki bu kez yurt dışı basını duyurdu. İtalya basınında çıkan haberlere göre, Trabzonspor'un bonservisi İtalya Serie A ekibi Juventus'ta bulunan 22 yaşındaki İtalyan sol bek Gianluca Frabotta için transfer çalışmalarına başladığı belirtildi. İtalyan deviyle sözleşmesi 2025'te sona erecek Frabotta için Srie A temsilcisi Genoa'nın da transfer girişiminde olduğu da açıklandı. Gianluca Frabotta, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 17 maça çıktı. Genç futbolcu bu maçlarda 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

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