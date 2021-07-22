İsmail Köybaşı Trabzonspor’da

Transfer döneminin hızlı takımlarından Trabzonspor, sol bek mevkisi için İsmail Köybaşı ile anlaşmaya vardı. Bonservis bedeli ödemeden 4 oyuncuyu kadrosuna katan Karadeniz ekibinin 5. transferi geçen sezon Çaykur Rizespor'da oynayan ve şu an serbest statüde bulunan İsmail Köybaşı oldu. Bordo-mavililer 32 yaşındaki sol bek oyuncusuyla anlaşmaya vardığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Açıklamada, serbest statüde yer alan oyuncuyla opsiyon hakkı Trabzonspor'da olmak üzere 2+1 yıllık anlaşmaya varıldı. Oyuncuya 5 milyon TL garanti ücret ödenecek. Karedeniz ekibinin opsiyonu kullanması halinde ise milli oyuncu 5.5 milyon TL ücret alacak.

DIABETE YOL AYRIMINDA

Futbolcuya her sezon için bir milyon TL imza ücreti ödenecek. Piyasa değeri 450 bin Euro olan sol bek, kariyerinde çıktığı 286 maçta 8 gol, 25 asistlik performans sergiledi. Bu arada Trabzon, geçen sezonu Göztepe'de kiralık olarak geçiren hücum oyuncusu Fousseni Diabate'nin kiralanması için Giresunspor ile görüşmelere başladı.