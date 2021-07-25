Trabzonspor’dan Umut Meraş’a rest

Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Trabzonspor'da, transfer çalışmaları devam ediyor. Sol bek bölgesine İsmail Köybaşı'yı transfer eden Fırtına, bu bölgeye bir takviye daha yapmak istiyor. Bu doğrultuda Le Havre'de oynayan Umut Meraş ile görüşmelerini sürdüren bordo-mavililer, milli yıldıza rest çekti. Karaneniz ekibi, Umut Meraş'a 9 milyon TL yıllık ücret verdi. Ancak oyuncu 14 milyon TL'de diretince, transfer çıkmaza girdi Oyuncu ile Trabzonspor arasında 5 milyon TL'lik bir fark bulunduğu dikkat çekerken, Umut Meraş cephesinin bu rakamda ısrarcı olması durumunda ise transferin gerçekleşme ihtimalinin zayıf olduğu kaydedildi.

EKUBAN, GENOA YOLCUSU

Bu arada Ekuban'a, İtalya ekibi Genoa'dan 2.2 milyon Euro'luk bir teklif geldi. Genoa, oyuncuya da 2025 yılına kadar sürecek bir kontrat önerdi. Öte yandan Trabzon, hazırlık maçında karşılaştığı Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.